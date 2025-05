Tennis, Camporese: "Ho visto Sinner felice, presto sarà al top"

"Finalmente Sinner è rientrato dopo questa sosta ingiusta. L'ho visto bene, dopo 104 giorni giocare così era difficile. Non aveva ritmo, invece l'ho visto fisicamente integro, molto bene sui colpi. Volevo vederlo in faccia e il viso ha fatto vedere la felicità del momento che si è lasciato alle spalle. L'ho visto rilassato". Così Omar Camporese, ex azzurro del tennis. ospite di Radio Anch'io Sport su rai Radio 1, ha parlato del ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali. "Non ha servito bene, ma credo che abbia bisogno di due-tre partite per ritrovare la forma migliore - ha sottolineato Camporese -. Gli italiani ci fanno ben sperare. Oltre a Sinner, abbiamo un altro top ten come Musetti. Sta giocando veramente bene, l'ho visto molto maturato. Bene anche Berrettini, possono regalarci soddisfazioni". Quanto agli avversari al Masters di Roma, Alcaraz "se ha voglia di giocare è veramente forte. Tecnicamente è il giocatore che gioca meglio a tennis in assoluto. Ma bisogna vedere, perché gli altri hanno voglia di vincere, lui di divertirsi in campo. Non lo vedo tanto in forma".