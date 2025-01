La Coppa Europa di snowboard torna sull’Alpe Cimbra. Il 10 e 11 gennaio due giganti paralleli

L’Alpe Cimbra nelle giornate di domani (venerdì 10 gennaio) e sabato 11 gennaio si copre delle bandiere con le 12 stelle dorate per ospitare la Coppa Europa di snowboard per le specialità del gigante parallelo, maschile e femminile. Le piste della Skiarea Folgaria e lo Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra non sono nuovi a competizioni del circuito continentale, visto che in passato hanno già ospitato sette edizioni di gare di sci alpino e dodici mesi fa per la prima volta un appuntamento con la tavola hard. L’appuntamento di Folgaria sarà il terzo degli otto programmati nel calendario della challenge continentale che prevede complessivamente la disputa di 16 competizioni, con i vincitori assoluti che verranno ammessi di diritto nella prossima edizione di Coppa del Mondo. Sono attesi in Trentino quasi 80 riders fra maschi e femmine di 13 nazioni. Oltre all’Italia indosseranno il pettorale atleti di Australia, Austria, Francia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Macedonia, Svizzera, Ucraina, Polonia e India. Non mancheranno i capoclassifica attuali di Coppa, ovvero l’austriaco Werner Pietsch, che guida la graduatoria con 300 punti, davanti all’italiano Tommy Rabanser e ai due austriaci Julian Treffler e Lion Hammerschmidt. La classifica femminile è fino a questo momento della stagione un monopolio svizzero con Xenia Von Siebenthal leader incontrastata, davanti alla connazionale Laila Ursina Baetschi e alle due austriache Miriam Weis e Marie Gams. C’è poi grande interesse attorno alla squadra italiana e in particolar modo nei confronti dell’atleta di casa Sofia Valle, portacolori proprio dello Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra, terza nella gara tedesca di inizio dicembre e quinta nella classifica provvisoria. Assieme a lei in gara a Folgaria ci saranno Fabiana Fachin, Giorgia Carnevali, Sophie Rabanser, Anna Victoria Mammone. In campo maschile indosseranno il pettorale con la tuta italiana Manuel Haller, Tommy Rabanser, Philipp Mutschlechner, Elias Zimmerhofer, Mike Santuari, Edoardo Leone Da Col, Kevin Crazzolara, Georg Rabanser, Simon Dorfmann e Fabrizio Fava. In entrambe le giornate il programma prevede le qualifiche a partire dalle 10, quindi a mezzogiorno circa le varie run ad eliminazione diretta, dagli ottavi sino alle finali.