La Coppa del Mondo di snowboard approda in Italia con le gare di Carezza, Cervinia e Cortina: tutti gli azzurri impegnati

Forte degli otto podi in quattro gare conquistati nella felice trasferta cinese, il team azzurro è già tornato in Europa per affrontare la settimana delle gare italiane. Un programma intenso che parte giovedì 12 dicembre con il gigante parallelo di Carezza (qualificazioni alle ore 09.00, eliminazione diretta apartire dalle 12.30 con diretta televisiva su RaiSport ed Eurosport), seguito dallo snowboardcross di Cervinia (qualificazioni venerdì 13 dicembre, finali sabato 14 dicembre alle ore 11.30 con diretta televisiva su RaiSport ed Eurosport) e da un altro gigante parallelo a Cortina d’Ampezzo, sempre programmato per sabato 14 dicembre con eliminazione diretta a partire dalle ore 17.30 con diretta televisiva su Eurosport e differita su Raisport alle ore 23.15.