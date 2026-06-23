L'Italvolley ritrova Lavia, De Giorgi: "Un ritorno importante e desiderato"

Gli azzurri pronti per le sfide di Nations League, si riparte dalla Bulgaria

23 Giu 2026 - 16:34
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© federvolley.it

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L'Italvolley ritrova Daniele Lavia e riparte contro la Bulgaria in Nations League. L'azzurro, fermato ad agosto dello scorso anno da un infortunio alla mano che lo costrinse a saltare i mondiali, guiderà la Nazionale che a Lubiana domani scenderà in campo per il match inaugurale della Pool 6 del torneo: quattro i giocatori nuovi che non hanno partecipato alla prima settimana (Sbertoli, Lavia, Galassi e Cortesia). "In questa seconda week dovremo anzitutto mantenere quello che è stato l'atteggiamento e il modo di stare in campo che la squadra ha avuto nella prima - ha detto il ct, Ferdinando De Giorgi -. Dovremo poi essere sorridenti e cattivi nello stesso tempo, perché abbiamo le qualità per fare questo tipo di cose". "Siamo tutti felici di riavere con noi Daniele, perché è un ritorno importante e desiderato. Con lui si sono aggregati anche Sbertoli, Galassi e Cortesia e in questa settimana ci saranno tutti molto utili - ha proseguito il tecnico -. Con la Bulgaria mi aspetto una gara dura. È un girone molto impegnativo. Non ci sono più gare che puoi affrontare da netto favorito. Il livello medio della Nations League è cresciuto e la Bulgaria ha giocato la finale dei Mondiali contro di noi, quindi sappiamo il loro valore. In generale sarà una settimana da affrontare con uno spirito battagliero e, soprattutto, come si è visto nella prima week, l'aiuto di tutti dovrà essere importante", ha concluso.

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