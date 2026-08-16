Atletica Europei, Scotti: "Con la 4x400 ci giocavamo il medagliere, festa rovinata agli inglesi"

"Sono tre giorni che dico ragazzi che ci saremmo giocati il medagliere nella nostra gara. Dopo averla vinta sono andato dagli inglesi e gli ho detto 'vi abbiamo rovinato la festa'", racconta ai microfoni Rai Edoardo Scotti dopo la vittoria della 4x400 maschile azzurra. "Sapevamo che poteva accadere, poi il fatto che accada davvero non è scontato - gli fa eco Lorenzo Benati -. Quando è arrivato Momo in spinta ho detto 'vabbeh son rimasto io, vediamo che riusciamo a fare'. Purtroppo ho fatto una scommessa con Sibilio, avevo detto che mi sarei tagliato i capelli a zero e mi sarei buttato nel canale, alla prossima gara mi vedrete pelato". "Mi è arrivato un calcione dietro non so da chi - analizza in seguito Luca Sito - poi sono riuscito a chiudere non so come, nel finale ho superato in positivo le mie aspettative". "Ce l'abbiamo fatta, è stata una gara incredibile, una frazione ottima dopo un cambio perfetto - conclude infine Mohamed Soudassi - sono partito primo e ce l'ho fatta a restarci".