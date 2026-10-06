L'azzurro Diaz Hernandez tra i candidati al titolo di Atleta Mondiale dell'anno

Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor, della Diamond League e degli Europei nel salto triplo, é stato inserito tra i candidati al titolo di Atleta Mondiale dell'Anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri, portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. I candidati - selezionati da una giuria internazionale di esperti - comprendono 10 atlete per il titolo femminile e 10 per quello maschile. Le candidature riflettono alcune delle prestazioni di spicco ottenute durante l'edizione inaugurale dei World Athletics Ultimate Championships e gli eventi delle World Athletics Series svoltisi nel corso dell'anno, oltre che nei vari circuiti di meeting di un giorno, nelle gare su strada "Label" e in altre manifestazioni in tutto il mondo.