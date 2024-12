Kiteboarding, Principi e Maini campioni del Red Bull King of The Air 2024

L’italiano Andrea Principi e la britannica Francesca Maini sono i campioni della finale del Red Bull King of The Air 2024, svoltasi a Città del Capo, in Sudafrica, in condizioni estreme: la finestra meteo favorevole si è presentata solo verso il tramonto, obbligando gli organizzatori a un difficile sforzo per sfruttare al meglio il poco tempo disponibile. La costa di Cape Doctor, sede della manifestazione, non ha tradito le attese: dal tardo pomeriggio il vento si è alzato fino a 40 nodi, con conseguenti mareggiate da 2,5 a 3,1 metri provenienti da sud-ovest, che hanno fornito ai kiteboarder il miglior scenario per mettere in mostra tutto il loro valore ed esibirsi nel miglior repertorio di trick ed evoluzioni mozzafiato. Dato il ridotto lasso di tempo disponibile prima del crepuscolo, le manche di qualificazione sono state ridotte da 10 a 8 minuti, minimizzando gli intervalli tra un turno e l'altro, mentre le finali sono state da 13 minuti ciascuna e si sono concluse quando la luce stava ormai scomparendo, lanciando un ulteriore guanto di sfida ai concorrenti. Tanto è bastato per garantire un grande spettacolo, da cui sono usciti vincitori il ventenne toscano Andrea Principi, che ha difeso con successo il suo titolo nella Divisione Open, e la rivelazione britannica Francesca Maini, che ha conquistato la vittoria nella prima edizione della Divisione femminile dopo 12 anni di storia della competizione.

Principi ha incantato il pubblico con acrobazie straordinarie come il Contra Loop Back Tornado Board Off (che gli è valso 7.18 punti), il Doobie Loop Board Off (6.76 punti) e il selettivo Contra Loop Double Front Roll Rodeo, dando un saggio impareggiabile di precisione, audacia ed estro. “È incredibile vincere di nuovo, ed è persino meglio della prima volta. Non si tratta solo del trofeo in sé, ma di tutto il percorso che mi ha portato qui”. Ha dichiarato Andrea Principi: “Questa vittoria mi ha dimostrato che niente è impossibile e che, se voglio qualcosa, posso davvero ottenerla. Le condizioni in gara erano straordinarie, non ho mai visto nulla di simile prima. In finale ero assolutamente rilassato, e quando riesco a rilassarmi, so di poter dare il massimo.” Storica affermazione per la britannica Francesca Maini, che ha conquistato il primo titolo femminile di sempre, grazie a manovre impeccabili come il Kite Loop Board Off e un impressionante Boogieloop, che le hanno permesso di staccare la concorrenza. Queste le sue parole: “Sono felicissima, è un sogno che si realizza, una sensazione pazzesca. Ho saputo reagire agli errori e questo mi rende ancora più orgogliosa di aver ottenuto questo successo. Spero che questa storica vittoria serva ad ispirare tante altre giovani ragazze.”

Il premio per la "mossa più estrema" è stato vinto dall’americano Zac Adams per un innovativo Kiteloop Rotational Boardflip. Italia protagonista assoluta della finale grazie anche al secondo posto di Lorenzo Casati, comasco classe 2005, che suggella una doppietta tricolore sul podio, evidenziando ulteriormente la crescita del movimento e del dominio italiano per l'ennesimo anno nel kiteboard internazionale. Lo sguardo è già rivolto all’edizione 2025 del Red Bull King of the Air, che si aprirà con le tre tappe di qualificazione in Europa e culminerà con la finale mondiale sempre a Città del Capo, promettendo di regalare nuove incredibili emozioni e acrobazie mozzafiato.