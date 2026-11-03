Antonelli bambino in "Veloce come il vento", Accorsi: "Ti ho visto nascere"

03 Nov 2026 - 17:40
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"Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia!". Stefano Accorsi rende omaggio così ad Antonelli che, neo campione del mondo di formula 1, da bambino aveva partecipato al film 'Veloce come il vento' del regista Matteo Rovere con Accorsi e Matilda De Angelis. L'attore bolognese ha postato sul suo profilo Instagram un trailer del film uscito in sala nel 2016 in cui compare anche il piccolo Kimi. "Forza campione - scrive Accorsi - . Continua a divertirti come fai e un grande abbraccio ai tuoi".

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