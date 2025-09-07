Logo SportMediaset
Italvolley campione, Fabris: "Fatta la storia dello sport"

07 Set 2025 - 17:24

"Ad un anno dall'oro nei Giochi Olimpici di Parigi, questa squadra ha regalato a tutta l'Italia un altro sogno incredibile: siamo Campioni del Mondo! Le nostre Azzurre hanno compiuto qualcosa di straordinario, che rimarrà per sempre nella storia non solo della pallavolo ma di tutto lo sport italiano. Complimenti a tutte loro, allo staff guidato da Julio Velasco e al Presidente Giuseppe Manfredi: avete reso orgogliosa un'intera nazione". Così in una nota il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris. "Questo trionfo - prosegue Fabris - è il risultato di un percorso costruito insieme: atlete, tecnici, Federazione, Lega e soprattutto le Società di Serie A, che continuano a investire e a puntare nella crescita dei talenti che ogni stagione animano il 'Campionato più bello del Mondo'. I nostri Club, campioni di tutto in Europa e nel mondo, sono il motore di questa Nazionale giovane e ambiziosa, che oggi si conferma ancora come la più forte a livello internazionale. Ora godiamoci questo successo, ma senza fermarci: tra poche settimane ci ritroveremo a Courmayeur per festeggiare questo storico traguardo e dare il via ad un'altra emozionante stagione di Serie A".

