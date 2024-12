Italia Polo Challenge arriva per la prima volta a Courmayeur

Courmayeur si prepara a diventare il palcoscenico assoluto di uno degli eventi più spettacolari per gli amanti degli sport invernali, un appuntamento imperdibile che promette di incantare appassionati e curiosi: l’Italia Polo Challenge.



Dal 14 al 18 gennaio 2025, ai piedi del Monte Bianco, la rinomata località alpina ospiterà per la prima volta il prestigioso torneo internazionale, trasformandosi in un centro di sport ed emozione.

Il torneo vedrà la partecipazione di 18 giocatori rappresentanti di 7 nazionalità diverse provenienti non solo dall’Italia ma anche da Perù, Francia, Germania, Argentina, Messico e Inghilterra. Sei squadre si sfideranno in partite tre contro tre, regalando agli spettatori un’esperienza unica ed emozionante. La maestosa cornice del Monte Bianco, con il campo sportivo di Entrèves come cuore dell’evento, amplificherà il fascino di questa disciplina elegante e avvincente.



Il circuito è stato ideato da Patricio Rattagan, giocatore argentino che da tanti anni vive in Italia e che ha dato vita a un appuntamento diventato tra i più prestigiosi nel panorama degli sport equestri in Italia. “A differenza del polo tradizionale, giocato su campi più grandi con squadre composte da quattro giocatori, l'arena polo si svolge su campi di dimensioni ridotte e con squadre formate da tre giocatori", racconta Rattagan sottolineando che questa scelta è stata fatta "proprio per rendere il polo sempre più alla portata di tutti".



Il CEO e founder di The Chukker Company, Adriano Motta ha invece spiegato che come sempre il campo innevato sarà "perfettamente battuto per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cavalli e dei giocatori".



Ad aprire l'Italia Polo Challenge 2025 sarà la tradizionale sfilata delle sei squadre, in programma martedì 14 gennaio. Questo evento è pensato per avvicinare il pubblico al mondo del polo, offrendo un momento di festa e spettacolo che anticipa l'inizio della competizione che seguirà nei giorni a seguire L'ingresso per assistere alle partite sarà completamente gratuito, con posti disponibili sia in tribuna che a bordo campo, per offrire agli spettatori l'opportunità di vivere da vicino ogni momento di questo spettacolo unico.



La lounge a bordo campo ospiterà invece la parte mondana dell’evento, offrendo un’esperienza esclusiva a pagamento. Sarà presente un bar per seguire le partite durante l’ora dell’aperitivo, oltre a un servizio di ristorazione che accompagnerà le quattro serate del torneo, garantendo un’atmosfera raffinata e coinvolgente per gli ospiti.



Roberto Rota, Sindaco di Courmayeur ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale portata nella nostra città. Questo torneo sottolinea come Courmayeur sia non solo una destinazione turistica di eccellenza, ma anche un punto di riferimento per lo sport e le grandi manifestazioni invernali.”



“La FISE” – ha affermato il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola – “è lieta che Courmayeur abbia accolto con piacere di ospitare la prima tappa dell’Italia Polo Challenge per il 2025. Eleganza, adrenalina e grande coinvolgimento del pubblico sono gli elementi che caratterizzano una disciplina spettacolare e avvincente come il polo. Sono certo che la tappa valdostana rappresenterà un’importante occasione di valorizzazione del territorio e di promozione del nostro sport, riuscendo al contempo ad entusiasmare quanti decideranno di assistere all’appuntamento di metà gennaio. A nome degli sport equestri italiani, voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni locali che hanno consentito lo svolgimento di questo primo torneo della nuova stagione, certo che resterà nel cuore dell'incantevole cittadina ai piedi del Monte Bianco”. Una FISE che da anni è impegnata nello sviluppo del polo attraverso il proprio dipartimento guidato da Alessandro Giachetti.



L’Italia Polo Challenge conferma ancora una volta il ruolo di Courmayeur come destinazione versatile e di alto profilo, capace di offrire esperienze uniche sia agli appassionati di sport sia a chi desidera vivere la montagna in modo sempre diverso. Ai piedi del Monte Bianco, questo evento sulla neve si unisce alla spettacolarità del paesaggio alpino, regalando ai visitatori un evento irripetibile che coniuga tradizione, innovazione e intrattenimento di qualità.