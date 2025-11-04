Iscritti 13 mila atleti a 41/a Estra Firenze Marathon

Con quasi un mese di anticipo la 41^ Estra Firenze Marathon, la manifestazione organizzata da Asd Firenze Marathon sulla distanza di maratona e omologato Fidal, in programma domenica 30 novembre, ha fatto segnare il sold out Chiuse con grande anticipo le iscrizioni: sono 13mila gli atleti complessivi, all'interno dei quali la quota rosa sfiora quasi il 30%. Sulla linea di partenza sventolano ben 107 bandiere e, in totale, gli stranieri rappresentano oltre il 53% degli atleti totali, alla guida del podio di numerosità, senza rivali, sono i francesi (1950), seguiti dagli atleti del Regno Unito (1200) e dai belgi (500). Tantissimi i partecipanti anche da oltreoceano, tra gli altri, 200 atleti dagli Usa, 55 dal Brasile, 35 dal Giappone mentre sono 8 i maratoneti che provengono da più lontano, dalla Nuova Zelanda.