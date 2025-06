Ippica: a Modena il convegno 'Lo stato della riforma scommesse'

Questi i principali interventi proposti: unificazione prelievo erariale sulle scommesse ippiche allineandolo a quello a quota fissa; allineare le formule di gioco a totalizzatore a quelle in uso nei Paesi europei con la possibilità di utili sinergie con i principali operatori internazionali; istituzionalizzare un adeguato ritorno a favore della filiera ippica su tutte le scommesse ippiche effettuate in Italia (sia su corse nazionali che estere), sulle corse italiane vendute all'estero nonché sulle corse virtuali vendute in Italia (ed all'estero se fanno riferimento a corse o cavalli o scuderie o professionisti italiani), l'estensione dell'attuale concessione degli ippodromi anche alla raccolta del gioco On Line Si chiede di prevedere anche il ripristino del contributo dal Preu delle Newslot Comma 6 inglobando le Vlt ed evoluzioni, previsto l'1,4% delle maggiori entrate, da ripartirsi in parti uguali tra Coni e Masaf; ma soprattutto l'istituzione di una Commissione Tecnica permanente per le Scommesse composta da esperti del settore indicati dalle categorie ippiche.