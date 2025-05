Dopo il bagno di folla di ieri al Centrale, Jannik Sinner anche oggi si allena al Foro Italico, ma stavolta nel nuovo impianto costruito per questa edizione degli Internazionali all'interno dello Stadio dei Marmi dedicato al campione azzurro Pietro Mennea. L'impianto, sold out, ha visto il n.1 del mondo giocare contro l'amico e compagno di squadra di Davis, Lorenzo Sonego. Cori e applausi per entrambi all'ingresso in campo.