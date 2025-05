Internazionali, Paolini: "Stop Sinner ingiusto, bello rivederlo"

"L'ho incontrato ieri, è bello rivederlo. Quello che è successo è stato un po strano, credo fortemente che la sospensione sia stata ingiusta, essere stato tre mesi fuori non ha aiutato nessuno. Jannik è un giocatore incredibile, non si meritava questo ed è bello riaverlo qui. Quello che è successo a lui ha spaventato tutti, siamo soggetti a controlli antidoping tutto l'anno, le contaminazioni spaventano e non abbiamo il controllo su tutto. Può arrivare un tifoso e darti il 5 con qualcosa sulle mani. Il caso di Jannik ci ha messo di fronte a quanto può essere delicata questa situazione, la Wada ha detto che cambierà le regole ma penso che si poteva fare qualcosa prima". Così Jasmine Paolini, numero 5 del mondo premiata dalla stampa estera come atleta rivelazione del 2024, in conferenza stampa dice la sua sul caso che coinvolto Sinner. Poi, parlando ancora del numero uno al mondo ammette di essere affascinata dalla "sua intelligenza, in quello che dice e come si comporta, è forse la sua arma migliore. Con chi andrei a cena tra lui e Musetti? Con Jannik ho avuto meno occasione di passarci più tempo insieme, Musetti lo conosco di più, ho avuto più occasioni per conoscerlo meglio e adoro il suo bambino", prosegue. Poi una battuta sul suo torneo: "Sono super felice di essere qui in Italia, questo è un torneo dove tutti noi italiani vogliamo far bene, è bello giocare davanti al nostro pubblico. Spero di giocare più partite dell'anno scorso, di essere cambiata in meglio. Arrivo qui con un bagaglio di esperienza in più, ma il tennis è strano, e spero di migliorare il risultato dell'anno scorso", conclude.