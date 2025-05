Swiatek, Internazionali ma non solo a Roma: "Vorrei seguire il Conclave"

Iga Swiatek ha parlato in conferenza nel giorno dell'inizio del torneo femminile degli Internazionali d'Italia a Roma. La tennista polacca ha rivelato ai giornalisti il suo obiettivo: "Di sicuro voglio anche vincere qualche torneo. Anche questo è l'obiettivo. Quest'anno voglio sicuramente concentrarmi sull'essere disciplinata in campo e fare le scelte giuste, non quelle che a volte mi vengono in mente, ma sull'essere davvero solida. Penso di potercela fare ed è questo è il mio obiettivo principale ora". La tennista numero 4 del mondo ha svelato il suo sogno di andare in piazza San Pietro per il Conclave, che avrà inizio il 7 maggio: "Mi piacerebbe ma penso che sarà super affollato, tutta Roma lo seguirà. Inoltre non sappiamo quando accadrà, potrebbe volerci molto tempo".