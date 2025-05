Internazionali, Reggi: "Paolini non deve porsi limiti"

"Jasmine Paolini non deve porsi alcun limite. All'inizio di quest'anno già qualcuno le puntava il dito e le dicevano che non avrebbe confermato i risultati dell'anno scorso. Ripetersi non è mai facile ma fare una doppietta così, nel torneo di casa, è un sogno per lei. Era arrivata a Roma con qualche dubbio, non ha espresso il suo miglior tennis se non in finale. Ho grande ammirazione per Jasmine: in un tennis sempre più fisico, in cui bisogna tirare forte e sfondare tutto, lei porta sul rosso variazioni, mano, palle corte. E per essere 1,65-66, devi avere dei piedi straordinari, si muove benissimo". Così ai microfoni di Rai Radio 1 Sport Raffaella Reggi, l'ultima italiana a vincere gli Internazionali d'Italia prima di Jasmine Paolini, 40 anni fa.