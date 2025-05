Allenarsi con i Campioni italiani: torna la Bluserena Sport Academy

Le sessioni di Krav Maga, Taekwondo, Frisbee e Breakdance sono realizzate in collaborazione con GZ19 Sport, il progetto del campione del mondo di calcio Gianluca Zambrotta, che ha sviluppato un format sportivo innovativo. Queste attività rappresentano un’occasione unica non solo per migliorare le proprie abilità tecniche, ma anche per confrontarsi direttamente con grandi figure dello sport e vivere un’esperienza estiva indimenticabile. Bluserena Sport Academy, infatti, non è solo un’attività ricreativa, ma una vera e propria esperienza educativa: un luogo dove i ragazzi possono scoprire nuove passioni, apprendere valori fondamentali come l’impegno, il rispetto e la collaborazione, e crescere in un contesto di assoluto valore.