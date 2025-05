Sci, Yule: "Prossima stagione dovrà essere quella del riscatto"

"Campiglio è da sempre la mia gara del cuore e il Garda Trentino mi ha conquistato per l'ospitalità, la bellezza del territorio la qualità della cucina italiana: insomma, in Trentino ormai mi sento a casa mia. Per me la prossima stagione dovrà essere quella del riscatto e della risalita e partire con un'esperienza di ritiro e team building come questa aiuta il focus e la motivazione. Qui nel Garda Trentino possiamo allenarci e divertirci, fra lago e montagne: un'esperienza unica". Lo ha detto Daniel Yule, in ritiro con la Nazionale svizzera sul Garda Trentino, in relazione alla preparazione per la prossima stagione. Yule ha vinto tre volte la 3Tre di slalom di Madonna di Campiglio.