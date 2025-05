Sci: Nazionale svizzera in ritiro nel Garda Trentino

La Nazionale svizzera di sci alpino, guidata dal tecnico italiano Matteo Joris, è in ritiro nel Garda Trentino. La Svizzera dello slalom prepara l'annata olimpica nel Garda Trentino. "Il nostro territorio è da sempre riconosciuto come una terra dalle infinite opportunità, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per l'unicità capace di unire natura, gusto e benessere in un mix che definiamo con orgoglio italian outdoor", ha detto il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il turismo, Silvio Rigatti. "L'anno scorso ero già stato nel Garda Trentino per preparare quella che è stata la mia miglior stagione in carriera: posso dire che mi ha portato fortuna e spero lo faccia ancora quest'anno - ha detto Loic Meillard -. Amiamo tutto di questo territorio: il buon cibo, i paesaggi montani e le tante opportunità di svago e allenamento". Per Joris "Questi camp sono strumenti fondamentali per prepararci al meglio: instaurare un buon feeling con l'acqua significa poi trasferire la stessa sintonia sulla neve. Durante questi giorni nel Garda Trentino la nostra priorità rimarranno gli sport acquatici. Quando le condizioni di vento non saranno ideali, ci dedicheremo alla bici e agli allenamenti indoor in palestra. Il nostro obiettivo è dare energia al gruppo e favorire lo spirito di squadra, ricaricando insieme le batterie in vista della stagione invernale: sebbene lo sci sia uno sport individuale, è proprio lo spirito di squadra a darci quella forza in più".