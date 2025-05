Internazionali d'Italia: già disponibili i biglietti per la prossima edizione

Sono appena finiti gli Internazionali d'Italia di Tennis 2025 , ma già il pensiero è rivolto al 2026. È già aperta la biglietteria per la prossima edizione. La vendita in questa fase è dedicata ai soli Tesserati Fitp che avranno a disposizione sconti riservati sui biglietti (20% tesserati Atleta, 10% tesserati Socio) e sugli abbonamenti (5% a tutti tesserati). La vendita libera dei tagliandi e gli abbonamenti è prevista dalle ore 12 di lunedì 26 maggio. Gli abbonati 2025 avranno tempo fino al 31 agosto 2025 per esercitare la prelazione sugli abbonamenti acquistati per l'edizione 2025. Per il momento sono in vendita solo i tagliandi per i match in programma sul Campo Centrale.