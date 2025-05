Play The Games: la settima edizione si svolgerà in Basilicata

Oltre 200 atleti, altre 150 tra tecnici, accompagnatori e familiari, delegazioni da Basilicata, Puglia, Calabria, Lombardia, Sardegna, Campania, Lazio: sono i numeri della settima edizione dei "Play The Games". Si tratta dei Giochi nazionali estivi di Special Olympics Italia, movimento internazionale che promuove l'inclusione attraverso lo sport per le persone con disabilità intellettive. In Basilicata l'appuntamento è dal 22 al 25 maggio a Metaponto (Matera), Pignola (Potenza) e Potenza, proprio nel capoluogo di regione si terrà la cerimonia d'apertura il l 23 maggio allo Stadio Viviani.