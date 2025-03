In 55mila sotto la pioggia per la 52/a edizione della Stramilano

Oltre 55.000 persone si sono radunate questa mattina in piazza Duomo e piazza Castello per prendere parte alla 52esima edizione della Stramilano nonostante la pioggia. I primi a partire sono stati i professionisti della Half Marathon, che ha battuto il record di partecipanti con 9.000 atleti che si sono sfidati su uno dei percorsi più veloci d'Italia per 21km. A trionfare in campo maschile è stato il keniano Mwangi Simon Waithira con un tempo di 1.00'.54'', seguito dal ruandese Yves Nimubona che ha corso i 21Km in 1.01'18'' e dal keniano Yosey Charles Mneriagiunto al traguardo in 1'02'08''. Podio tutto keniano per la categoria femminile: al primo posto Gesare Morine Michira con un ottimo 1.08'47'' seguita da Chebet Stella Mateiko (1.11'.19'') e Chebet Monica Chepkwony (1.11.25''). Tra gli italiani da segnalare la prestazione di Stefano Massimi, primo tra gli azzurri a giungere all'arrivo con 1.04''51'', mentre in campo femminile tra le italiane taglia per prima il traguardo Rebecca Lonedo (1.12'.08'') seguita da Giovanna Epis con 1.12'17''. Da Piazza Duomo è partita poi la classica Stramilano non agonistica. A dare il via alla 10km, alle 9:30, il tradizionale colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo, sparato da Chiara Gensini, attrice e madrina di Stramilano 2025, insieme all'assessora allo Sport del Comune di Milano Martina Riva. Lo spettacolo delle Fanfare dell'Esercito, dei Carabinieri e del Comando della Squadra Aerea-1a Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha poi contribuito a rendere ancora più suggestivo il momento della partenza con l'inno nazionale. Poco dopo, alle 10, è stata la volta dei piccoli runners della Stramilanina, la corsa di 5km. Per tutti arrivo al'Arco della Pace che ha accolto tutti i runner, offrendo ristoro e momenti di spettacolo.