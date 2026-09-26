Il professor Pigozzi rieletto a capo della medicina dello sport mondiale

La medicina dello sport mondiale rinnova la fiducia a Fabio Pigozzi. Il professor Fabio Pigozzi è stato rieletto presidente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (Fims) nel corso del 39° Congresso Mondiale in svolgimento a Santiago del Cile, confermando il ruolo di primo piano dell'Italia nella governance internazionale della medicina dello sport. La conferma alla guida della Fims si affianca al ruolo che il professor Pigozzi ricopre quale presidente di Nado Italia, rafforzando ulteriormente il contributo italiano nei principali organismi internazionali impegnati nella promozione della salute e dell'integrità dello sport. "Sono particolarmente onorato della fiducia che le Federazioni nazionali e la comunità scientifica internazionale hanno voluto rinnovarmi - ha dichiarato il professor Pigozzi - Non si tratta soltanto di un riconoscimento personale. Poter continuare a guidare la Fims significa vedere confermati il prestigio e la credibilità della Medicina dello Sport italiana nel mondo. La Federazione continuerà a investire nell'educazione e nella formazione delle nuove generazioni di medici e professionisti dello sport, nella tutela dell'atleta pulito e nella promozione della ricerca scientifica quale fondamento delle decisioni in ambito sanitario e sportivo". Già Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", il professor Pigozzi è membro della Ioc Health, Medicine and Science Commission del Comitato Olimpico Internazionale e componente della Health, Medical and Research Committee della World Anti-Doping Agency (Wada).