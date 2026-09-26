Ferrari, guarda Camara: vince a Baku in Formula 2 ed è in testa al Mondiale

La seconda Feature Race ha visto Rafael gestire con grande attenzione le fasi decisive della corsa, mantenendo il controllo anche nel finale. "È stata una situazione difficile - ha commentato Câmara - perché ero preceduto da Alex Dunne che aveva una penalità, quindi non volevo correre rischi in un sorpasso. Allo stesso tempo Nikola Tsolov stava arrivando alle mie spalle, ma sono riuscito a controllare bene la situazione fino alla bandiera a scacchi. Credo che nelle ultime gare la performance sia stata buona, e questo weekend sono stato in grado di confermarmi sempre nella parte alta della classifica. Il bilancio complessivo del fine settimana è stato ottimo, e ovviamente la leadership nella classifica generale è una buona notizia. È una stagione molto impegnativa, una lotta dura con avversari molto competitivi, quindi non dobbiamo lasciare nulla al caso. Stiamo dando il massimo e credo che questo renda ogni successo una grande soddisfazione".