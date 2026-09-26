Ferrari, guarda Camara: vince a Baku in Formula 2 ed è in testa al Mondiale

26 Set 2026 - 12:49
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La dodicesima tappa del campionato di Formula 2 si è conclusa con un bilancio molto positivo per la Ferrari Driver Academy. Rafael Câmara ha conquistato la vittoria nella seconda Feature Race disputata al Baku City Circuit, un risultato che, insieme al quarto posto ottenuto nella prima Feature Race, gli ha permesso di portarsi al comando della classifica generale con 207 punti.

Per Câmara si tratta del terzo successo stagionale, tutti ottenuti nelle Feature Race. Il pilota brasiliano, alla sua prima esperienza sul difficile tracciato azero, ha confermato la competitività mostrata nella seconda parte della stagione, coronando il weekend con una vittoria particolarmente importante nella corsa al titolo.

La seconda Feature Race ha visto Rafael gestire con grande attenzione le fasi decisive della corsa, mantenendo il controllo anche nel finale. "È stata una situazione difficile - ha commentato Câmara - perché ero preceduto da Alex Dunne che aveva una penalità, quindi non volevo correre rischi in un sorpasso. Allo stesso tempo Nikola Tsolov stava arrivando alle mie spalle, ma sono riuscito a controllare bene la situazione fino alla bandiera a scacchi. Credo che nelle ultime gare la performance sia stata buona, e questo weekend sono stato in grado di confermarmi sempre nella parte alta della classifica. Il bilancio complessivo del fine settimana è stato ottimo, e ovviamente la leadership nella classifica generale è una buona notizia. È una stagione molto impegnativa, una lotta dura con avversari molto competitivi, quindi non dobbiamo lasciare nulla al caso. Stiamo dando il massimo e credo che questo renda ogni successo una grande soddisfazione".

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