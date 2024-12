Il Cio distribuirà 6,46 miliardi di euro per i Giochi 2021-2024

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) distribuirà 6,8 miliardi di dollari (6,46 miliardi di euro) per le Olimpiadi 2021-2024, con un aumento del 12% rispetto al ciclo precedente, ha annunciato il portavoce Mark Adams. "Nonostante la difficile situazione economica", segnata dalla pandemia di Covid-19 che ha portato al rinvio di un anno delle Olimpiadi di Tokyo 2020, svoltesi poi a porte chiuse, l'organizzazione aumenterà i sussidi del 45% rispetto al periodo 2009-2012. I ricavi del Cio, provenienti principalmente dai diritti televisivi e dal suo programma di sponsor internazionali, sono ridistribuiti al 90%, di cui il 10% utilizzato per gestire l'organizzazione di Losanna. L'organismo olimpico finanzia le federazioni internazionali presenti alle Olimpiadi estive e invernali, nonché i 206 comitati olimpici nazionali,contribuisce per il 50% al bilancio della Wada (l'Agenzia mondiale antidoping) e partecipa all'organizzazione delle Olimpiadi e delle Olimpiadi della Gioventù. Secondo Adams, il CIO "ha già ottenuto ricavi commerciali per 13,5 miliardi di dollari" (12,83 miliardi di euro), ovvero 7,3 miliardi fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, e già 6,2 miliardi per quelle di Brisbane 2032, in Australia. Queste cifre significano anche che il prossimo presidente dell'organismo di Losanna, che sarà eletto nel corso della 144ma sessione che si svolgerà in Grecia dal 18 al 21 marzo, inizierà il suo mandato con una situazione finanziaria prospera. Il vincitore del ballottaggio, tra sette candidati - un record nella storia delle Olimpiadi - succederà nel giugno 2025 al tedesco Thomas Bach, che guida il Cio dal 2013 e non può più ricandidarsi.