Idolmatch, la piattaforma che supporta la passione degli atleti apre il pre seed round di 400K

IdolMatch si pone l’obiettivo di permettere ad atleti di ogni livello di supportare la loro passione attraverso collaborazioni e sponsorizzazioni con brand e fans.

La soluzione di IdolMatch è una piattaforma dove gli utenti avranno la possibilità di accedere a collaborazioni social, partecipare ad eventi in presenza per i brand e organizzare attività interattive con i loro fans (meet&greet, consulenze individuali, corsi e masterclass online). Queste attività non solo rafforzano il legame tra gli atleti e i loro sostenitori, ma offrono anche un elevato engagement nelle campagne di marketing, creando per i brand l’opportunità di aumentare la loro visibilità.