Sci alpino, Paris: "Sono felice, in piena fiducia per le Olimpiadi"

"Sono molto felice ed in fiducia per le Olimpiadi. Sto benissimo e sono scorrevole. Quando scio come so, allora ci siamo". Così Dominik Paris dopo il secondo posto nella discesa libera di Crans Montana, ultima gara prima dei Giochi invernali. Sabato prossimo si correrà già la discesa a cinque cerchi sulla pista Stelvio di Bormio, dove Paris si sente "a casa" e dove ha vinto a ripetizione. E poi chissà che questo podio di Crans - dove il prossimo anno ci saranno i Mondiali - non dia a Paris anche una ragione in più, a 36 anni, per continuare ancora a gareggiare. "Ma decido a fine stagione", ha detto prudente l'azzurro che è anche un solido padre di famiglia con due figli.