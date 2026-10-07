Hockey ghiaccio: inaugurata la nuova Fiera Ice Arena a Milano

Milano ha una nuova casa per gli sport del ghiaccio. Con l'apertura della Fiera Ice Arena, inaugurata lo scorso 1° ottobre, prende forma uno dei progetti più significativi per il futuro del movimento del ghiaccio in Lombardia e in Italia: una struttura moderna e polifunzionale destinata ad accogliere attività agonistica, settore giovanile, corsi di avviamento e le diverse discipline del ghiaccio. La nuova Arena, realizzata grazie all'investimento di Fondazione Fiera Milano e al lavoro congiunto di Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Fondazione Fiera Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Rho, rappresenta il risultato di un percorso sviluppato attraverso il confronto e la collaborazione tra istituzioni e realtà sportive. Un progetto - si legge in una nota - che trova oggi la sua prima concreta realizzazione proprio nell'anno di Milano Cortina 2026, trasformando l'energia e l'eredità dei Giochi in una nuova opportunità destinata a durare nel tempo. La Fiera Ice Arena, con una capienza fino a 4.000 spettatori, è già pronta ad accogliere l'attività del movimento milanese. A partire dal grande hockey, con il Milano HC impegnato nella ICE Hockey League, ma anche attraverso il lavoro con i giovani e la possibilità di sviluppare e avvicinare alle discipline del ghiaccio un numero sempre maggiore di praticanti.
"L'apertura della Fiera Ice Arena rappresenta un traguardo importante per tutto il movimento degli sport del ghiaccio e per la città di Milano. È il risultato di un grande lavoro di squadra, portato avanti insieme a Fondazione Fiera Milano, a Regione Lombardia, al Comune di Milano e al Comune di Rho, che hanno creduto con noi nella possibilità di riportare stabilmente il ghiaccio a Milano - sottolinea il Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Andrea Gios - . Quando parliamo di legacy di Milano Cortina 2026, parliamo anche di questo: fare in modo che gli investimenti e le opportunità generate dai Giochi possano tradursi in infrastrutture, attività e nuove possibilità per gli atleti di oggi e per le generazioni future. La Fiera Ice Arena è una casa per il movimento di oggi, ma soprattutto vuole essere uno spazio nel quale costruire il movimento di domani".
Il ritorno del ghiaccio a Milano assume un significato che va oltre la disponibilità di una nuova struttura. La Fiera Ice Arena vuole infatti diventare un punto di riferimento per l'intero movimento, creando le condizioni per una crescita che coinvolga l'alto livello, il settore giovanile, l'attività femminile, l'avviamento allo sport e le diverse discipline del ghiaccio. Un percorso che è già iniziato e che nelle prossime settimane vedrà la nuova Arena protagonista di un calendario ricco di appuntamenti, a partire dal ritorno dell'hockey di vertice davanti al pubblico milanese. Dopo anni di attesa, Milano torna così ad avere una casa per il ghiaccio. Una casa costruita attraverso la collaborazione e pensata per guardare al futuro.