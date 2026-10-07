Hockey ghiaccio: inaugurata la nuova Fiera Ice Arena a Milano

Milano ha una nuova casa per gli sport del ghiaccio. Con l'apertura della Fiera Ice Arena, inaugurata lo scorso 1° ottobre, prende forma uno dei progetti più significativi per il futuro del movimento del ghiaccio in Lombardia e in Italia: una struttura moderna e polifunzionale destinata ad accogliere attività agonistica, settore giovanile, corsi di avviamento e le diverse discipline del ghiaccio. La nuova Arena, realizzata grazie all'investimento di Fondazione Fiera Milano e al lavoro congiunto di Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Fondazione Fiera Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Rho, rappresenta il risultato di un percorso sviluppato attraverso il confronto e la collaborazione tra istituzioni e realtà sportive. Un progetto - si legge in una nota - che trova oggi la sua prima concreta realizzazione proprio nell'anno di Milano Cortina 2026, trasformando l'energia e l'eredità dei Giochi in una nuova opportunità destinata a durare nel tempo. La Fiera Ice Arena, con una capienza fino a 4.000 spettatori, è già pronta ad accogliere l'attività del movimento milanese. A partire dal grande hockey, con il Milano HC impegnato nella ICE Hockey League, ma anche attraverso il lavoro con i giovani e la possibilità di sviluppare e avvicinare alle discipline del ghiaccio un numero sempre maggiore di praticanti.