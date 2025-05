Granfondo Alpi del Mare 2025: al via anche la Cicloturistica per tutti, aperta anche alle e-bike

UN WEEKEND DI EMOZIONI PER TUTTI

La Granfondo Alpi del Mare è l’occasione perfetta per vivere la bellezza delle Alpi del Mare, la passione per la bicicletta e il piacere di stare insieme in un’atmosfera unica. Non solo una competizione, ma una vera e propria festa per tutti coloro che vogliono condividere l’amore per lo sport, la musica e la buona cucina. Con la partecipazione di ciclisti appassionati e famiglie, l'evento è pronto a conquistare il cuore di chiunque voglia vivere una giornata indimenticabile.