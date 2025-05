Livigno partner della Mille Miglia: cinque giorni di storicità e bellezza

Tutti elementi costitutivi anche del DNA di Livigno, official partner dell’evento, località da sempre attenta alla costruzione di circoli turistico-sportivo virtuosi, finalizzati a valorizzare lo sport come strumento di coesione e di benessere collettivo. Messaggi universali, che quest’anno, con l’esperienza Olimpica del 2026 ormai alle porte, assumono nuovi, profondi significati, nella definizione di una legacy futura destinata a restare sul territorio a lungo, da realizzarsi nella piena consapevolezza della propria storia e dei propri valori.

Anche in avvicinamento ai Giochi, infatti, l’obiettivo principale della località è stato gettare le basi per un’eredità forte, duratura, che significa sostenibilità a lungo e a lunghissimo termine, tanto in termini ambientali, quando in termini economici e sociali.