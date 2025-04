Gp Miami, Pirelli: "Stessa terna di mescole di Gedda"

La F1 passa dalle rive del Mar Rosso a quelle dell'Oceano Atlantico per un salto di continente e di Paese - dall'Asia all'America, dall'Arabia Saudita agli Stati Uniti - che testimonia sempre più quanto questo sport sia assolutamente globale. Il Gp di Miami è il primo dei tre che, come accade dal 2023, si svolgono negli States e si è aggiunto al calendario iridato soltanto pochi mesi dopo quello di Gedda. La prima gara ospitata all'Hard Rock Stadium - sede delle partite dei Miami Dolphins, franchigia NFL, e di uno dei nove ATP Masters 1000 - risale infatti al 2022. Miami sarà anche quarto Gran Premio dell'anno in cui il Pirelli Podium Cap sarà in edizione speciale. Il turchese e il rosa sono diventati il simbolo cromatico dell'Art Déco a Miami, incarnando lo spirito tropicale e solare della città ed è a questi colori che Denis Dekovic, designer autore della collezione 2025 dei Podium Cap realizzata da Pirelli Design, si è ispirato per questo appuntamento. Il cappellino è già in vendita sulla piattaforma di e-commerce dedicata (https://store.pirelli.com/). La terna di mescole selezionata da Pirelli è la stessa utilizzata due settimane fa in Arabia Saudita: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Così come avvenuto a Gedda, anche in questo caso si tratta di uno step più morbido rispetto alla stagione precedente. Il tracciato costruito attorno allo stadio è caratterizzato da un asfalto molto liscio e sottopone i pneumatici a forze longitudinali e laterali medio-basse. Il degrado termico, anche in virtù di temperature prevedibilmente molto elevate - lo scorso anno si superarono sull'asfalto i 55 °C -, sarà un fattore determinante. L'asfalto è stato rifatto nel 2023 ed è soggetto, come accade nei tracciati che vengono allestiti ad hoc per un Gran Premio, ad un progressivo e significativo aumento dell'aderenza man mano che le vetture girano in pista: in quest'occasione, ci sono due serie di supporto come la F1 Academy e la Porsche Carrera Cup North America.