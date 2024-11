GOLF: WOODS SALTA HERO WORLD CHALLENGE

"Sono deluso dal fatto che non potrò competere quest'anno all'Hero World Challenge, ma non vedo l'ora di ospitare il torneo". Con queste parole, sui propri canali social, Tiger Woods ha annunciato che sarà costretto a saltare il torneo non ufficiale del PGA Tour, organizzato dalla sua fondazione, in programma dal 5 all'8 dicembre ad Albany, alle Bahamas. Il californiano, 15 volte campione Major, ha anche svelato gli ultimi tre nomi dei protagonisti in campo: Justin Thomas, suo grande amico e diventato da poco papà, Jason Day e Nick Dunlap.