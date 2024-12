Golf: Tiger Woods torna in campo con il figlio al PNC Championship

Tiger Woods è tornato in azione all'unico torneo che odia perdersi. Il grande campione americano è in gara con il figlio Charlie al PNC Championship di Orlando, Florida. Il torneo da 36 buche è riservato ai vincitori di un major o del The Players Championship in coppia con un familiare. Bernhard Langer è il campione in carica. Tra i nuovi arrivati ci sono Fred Couples e Trevor Immelman. Nelly Korda sta giocando con suo padre e Annika Sorenstam sta giocando con suo figlio. L'anno solare del tour europeo si conclude al largo della costa orientale dell'Africa con il Mauritius Open. Nessuno dei primi 100 è in campo.