Golf: Team Cup alla Gran Bretagna, Europa continentale ko

La seconda edizione della Team Cup, sfida modello Ryder, va alla Gran Bretagna & Irlanda. Ad Abu Dhabi, la selezione guidata da Justin Rose, si è imposta nettamente (17 a 8 il risultato finale) nel match contro la compagine dell'Europa Continentale, che difendeva il titolo conquistato nel 2023, affidata ancora a Francesco Molinari. Sfida senza storia negli Emirati Arabi Uniti, dove Rose e compagni, trascinati da Tommy Fleetwood, un autentico specialista di incontri match play, hanno dominato la scena. Per l'Italia, non ha certo sfigurato Matteo Manassero. Protagonista nelle prime nove buche nell'incontro "fourballs" di venerdì, nel singolo ha poi superato (1 up) Tom McKibbin, nordirlandese pronto a passare alla Superlega araba, la Liv Golf. Chicco Molinari ha invece pareggiato con Jordan Smith. "Questa settimana siamo stati condotti da un capitano incredibile. E' stato un piacere far parte di questa squadra, tutti hanno giocato in maniera fantastica", la soddisfazione, al termine del torneo, di Fleetwood.