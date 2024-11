GOLF: SMYLIE IN TESTA IN AUSTRALIA, CELLI È 14/O

A Brisbane si è aperta la stagione del DP World Tour 2025. Al Royal Queensland Golf Club (par 71), Elvis Smylie ha chiuso il primo round del BMW Australian PGA Championship al comando della classifica. Il 22enne originario del Queensland, con uno score di 65 (-6), precede di un colpo il suo connazionale Matias Sanchez, 2/o con 66 (-5) al fianco del francese Victor Perez, del cileno Cristobal Del Solar e dello svizzero Joel Girrbach. I big della rassegna, gli australiani Cameron Smith (vincitore nel 2017, 2018 e 2022), Jason Day, Marc Leishman e David Micheluzzi, inseguono al 6/o posto con 67 (-4) insieme ad altri quattro concorrenti. Buon inizio per l'azzurro Filippo Celli, 14/o con 68 (-3) - come Min Woo Lee, campione in carica - e autore di cinque birdie, con due bogey. Partenza complicata, invece, per l'altro romano Renato Paratore, solo 110/o con 73 (+2) e a rischio eliminazione. L'evento, arrivato alla 88esima edizione, mette in palio 2.000.000 di dollari australiani (1.230.000 euro circa).