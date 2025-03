Il primo round del Porsche Singapore Classic, torneo del DP World Tour, è stato rinviato per maltempo. A Singapore, sul percorso del Laguna National Golf Resort Club, il gioco comincerà solo domani. Con l'evento che potrebbe essere ridotto da 72 a 54 buche. Quattro gli italiani in gara: Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Francesco Laporta e Andrea Pavan. In palio un montepremi di 2.500.000 dollari, di cui 425.000 andranno al vincitore.