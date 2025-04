Golf, Ryder Cup 2025: Olazábal terzo vice capitano del Team Europa

Il capitano del Team Europa, Luke Donald, ha nominato José María Olazábal come suo terzo vice capitano per la Ryder Cup 2025, che si giocherà al Bethpage Black di New York dal 26 al 28 settembre prossimi. Olazábal torna a ricoprire questo ruolo dopo essere stato uno dei cinque vice capitani di Donald nel 2023, quando l'Europa sconfisse gli Stati Uniti per 16,5 a 11,5 al Marco Simone Golf & Country Club in Italia. Il 59enne spagnolo è stato l'ultimo capitano a guidare il Team Europa alla vittoria sul suolo statunitense, realizzando la più famosa rimonta europea di tutti i tempi a Medinah nel 2012. Come giocatore, ha rappresentato l'Europa alla Ryder Cup in sette occasioni dal 1987 al 2006, formando la partnership più iconica nella storia del torneo biennale con il suo connazionale Seve Ballesteros. Sarà la quinta volta che Olazábal ricopre il ruolo di vice capitano alla Ryder, dopo il 2008, 2010 e 2014, oltre che a Roma due anni fa. Si unisce al danese Thomas Bjørn e all'italiano Edoardo Molinari nello staff di Donald. "È una notizia meravigliosa. Quando Luke mi ha contattato e mi ha chiesto della possibilità di tornare a ricoprire il ruolo di Vice Capitano, devo essere onesto, ci ho pensato un po' perché, sai, essendo a New York, non sarà facile. Ma la Ryder Cup mi sta molto a cuore. Ho ricordi meravigliosi di questo evento, quindi ho detto di sì", ha detto Olazábal. "Penso che Luke abbia fatto un lavoro meraviglioso a Roma e credo che farà un ottimo lavoro anche questa volta. Si è preso cura di tutti i dettagli: giocatori, caddy, famiglie. È stato meraviglioso vedere alcune delle linee che ha ideato e le immagini dei campioni del passato. È stato fantastico anche vederlo lavorare come ha fatto durante la settimana, stando così vicino ai giocatori. È stato fantastico far parte della squadra della Ryder Cup", ha aggiunto. "È davvero difficile vincere fuori casa negli Stati Uniti. A New York sappiamo che il pubblico sarà molto rumoroso e che il campo da golf sarà allestito a favore della squadra statunitense: dovremo gestire anche questo. Credo che non ci sia sfida più grande per un golfista che affrontare una Ryder Cup fuori casa e dobbiamo essere preparati mentalmente", ha sottolineato lo spagnolo. "Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto a José María nel ruolo di Vice Capitano. È sinonimo di golf europeo, della Ryder Cup e di tutto ciò che rappresenta. Quindi averlo di nuovo nel mio team è incredibilmente positivo per noi. Ha il sangue blu e oro come nessun altro. La sua passione per la Ryder Cup è senza pari. È semplicemente fonte d'ispirazione per tantissimi giocatori, il che ha fatto la differenza a Roma. È anche estremamente importante per noi sapere di avere dalla nostra parte l'ultimo Capitano ad aver vinto in terra straniera. Ho fatto parte di quella squadra da giocatore e ho potuto osservare la sua attitudine a non arrendersi mai e l'ispirazione che ha tratto da Seve quella settimana. Potrebbero esserci momenti difficili a New York, quando tutti abbiamo bisogno di quell'esperienza, di quella passione e di quella mentalità", ha detto Donald. Olazábal ha giocato 31 partite nelle sue sette presenze alla Ryder Cup da giocatore, vincendone 18 e portando a casa 20 punti e mezzo in totale per il Team Europe. La sua partnership con il compianto e grande Seve Ballesteros è la più vincente nella storia della Ryder Cup, con il duo spagnolo che ha contribuito con 12 punti nelle loro 15 partite insieme. Individualmente, Olazábal ha vinto 33 tornei professionistici in tutto il mondo nel corso di una brillante carriera, tra cui 23 vittorie nell'European Tour dal 1986 al 2005. Ha vinto due volte il Masters Tournament, aggiudicandosi la Green Jacket all'Augusta National nel 1994 e nel 1999, ed è stato inserito nella World Golf Hall of Fame nel 2009. (Foto Getty Images) Bla 231512 apr 25 PN_20250423_000000412 ext-mediaset-news/press-agencies/telpress/aska/2025-04-23_0412.xml Data ultimo aggiornamento: 23/04/2025 15:15:32 Data di creazione: 23/04/2025 15:15:32 Data di ricezione: 23/04/2025 15:15:32