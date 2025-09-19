Golf, Ritchie in testa all'Italian Challenge Open

Il sudafricano JC Ritchie è il nuovo leader dell'Italian Challenge Open al Golf Nazionale di Sutri. Con un parziale di 63 (-9), record del campo, e un totale di 132 colpi (-12), il 31enne di Standerton precede di una sola lunghezza gli spagnoli Rocco Paolo Repetto Taylor e Albert Boneta, l'inglese Will Enefer e lo svedese Christofer Rahm, tutti a quota 133 (-11). Ritchie, già vincitore la scorsa settimana dell'Open de Portugal e a luglio del German Challenge, cerca il terzo successo stagionale che gli garantirebbe l'immediata promozione sul DP World Tour. "Sono in un ottimo momento di forma - ha dichiarato - e il percorso del Golf Nazionale è stimolante. Voglio allungare la striscia di buoni risultati nelle ultime gare dell'anno". In chiave azzurra, ottima prova per Lorenzo Scalise (68 67) e Jacopo Vecchi Fossa (69 66), entrambi undicesimi con 135 (-9). Bene anche Aron Zemmer, 26° con 138 (-6), e il giovane dilettante Giovanni Binaghi, 35° con 139 (-5). Niente da fare invece per Stefano Mazzoli, Filippo Celli e Renato Paratore, eliminati al taglio. Il torneo, inserito nel calendario dell'HotelPlanner Tour e dell'Italian Pro Tour, mette in palio 300.000 euro, con 48.000 destinati al vincitore e il Trofeo Regione Lazio riservato al miglior giocatore italiano. Restano in gara 64 concorrenti, tra professionisti e un dilettante, che si sfideranno fino a domenica sulle 72 buche complessive. L'evento è sostenuto dalla Regione Lazio e dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione di Infront Italy, e fa parte della Settimana Europea dello Sport. Sul percorso del Golf Nazionale, sede del Centro Tecnico Federale, il pubblico potrà assistere anche ad attività di promozione, incontri con studenti e screening cardiologici gratuiti.