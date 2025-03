Golf: Puerto Rico Open, Manassero è 6/o dopo il primo round

Buon inizio di Matteo Manassero a Rio Grande. L'azzurro ha chiuso il primo round del Puerto Rico Open al 6/o posto. Al Grand Reserve Golf Club (par 72), con una prova bogey free in 66 (-6), avvalorata da un eagle e quattro birdie, il veneto ha cominciato il torneo del PGA Tour con il piede giusto ed è distante quattro colpi dalla vetta occupata da Kevin Roy. L'americano, con un 62 (-10), ha fatto registrare il suo punteggio più basso in 96 giri disputati in carriera sul circuito. L'evento, caratterizzato da forte raffiche di vento, è stato sospeso prima per la forte pioggia e poi per via dell'oscurità con 18 giocatori chiamati ad ultimare il round d'apertura. Classifica corta a Rio Grande dove lo statunitense Chris Gotterup è 2/o con 63 (-9) davanti al suo connazionale Davis Riley e al danese Rasmus Neergaard-Petersen, entrambi 3/i con 64 (-8). Più indietro l'australiano Karl Vilips, 5/o con 65 (-7). E' bagarre al 6/o posto. Al fianco di Manassero ecco infatti altri 13 concorrenti, tra questi i sudafricani Thriston Lawrence e Garrick Higgo. Avvio non esaltante per Brice Garnett. Campione uscente, l'americano è solo 73/o con 70 (-2). Il torneo, la cui prima edizione si giocò nel 1956, entrato a far parte del calendario del massimo circuito americano maschile dal 2008, mette in palio 4.000.000 di dollari di cui 720.000 andranno al vincitore.