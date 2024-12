Golf: primo hole-in-one di Charlie davanti a papà Tiger Woods

Il figlio 15enne di Tiger Woods, Charlie, ha festeggiato sotto gli occhi del papà la sua prima hole-in-one - ovvero la pallina spedita in buca al primo colpo - durante l'ultimo round del PNC Championship. Charlie Woods ha imbucato al quarto par-3, portando momentaneamente la squadra padre-figlio in testa al torneo, che vede 20 campioni giocare con un membro della famiglia. Ma è stato il Team Langer a festeggiare un secondo trofeo consecutivo, e il quarto assoluto, a Orlando (Florida), quando German Bernhard ha centrato l'eagle alla prima buca dello spareggio per sigillare la vittoria. Tiger Woods ha partecipato al suo primo evento competitivo dall'Open di luglio. Il vincitore di 15 major si è sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena, per la seconda volta in 18 mesi, a settembre e ha ammesso di essere "lontano dalla forma competitiva". Tuttavia, ha pensato che lui e il figlio Charlie "hanno formato una grande squadra questa settimana". "Ed è proprio questa la gioia, essere qui con la famiglia, creare un legame e semplicemente godere della reciproca compagnia", ha aggiunto il 48enne. Charlie, nato il 9 febbraio 2009, è figlio di Tiger e della sua ex moglie Elin Nordegren.