Golf: Pga Tour, Molinari è 28/o e Manassero 46/o

In California, dopo il primo round del The American Express - torneo del PGA Tour che si disputa con formula Pro-Am con taglio dopo 54 buche -, Francesco Molinari (67, -5) e Matteo Manassero (68, -4) occupano rispettivamente la 28/a e la 46/a posizione. A La Quinta, grazie a un giro in 62 (-10), a guidare la classifica c'è l'americano James Tyree Poston. Dietro di lui, il suo connazionale Justin Lower, 2/o con 63 (-9) davanti ad altri tre statunitensi, Chris Kirk, John Michael Spaun Jr. e Joel Dahmen, 3/i con 64 (-8) insieme all'australiano Jason Day, campione Major, e al tedesco Matti Schmid. L'evento, che si disputa su tre differenti percorsi (tutti par 72), ha visto Molinari esibirsi sul Nicklaus Tournament e realizzare sei birdie, con un solo bogey. Mentre Manassero, sul La Quinta Country Club è partito fortissimo firmando cinque birdie (di cui quattro consecutivi) nelle prime dieci buche. Poi, sono arrivati due bogey, prima di un'altra prodezza alla buca 17 (par 4). Con Molinari, al 28/o posto, c'è anche Nick Dunlap. Campione uscente, l'americano nel 2024 ha scritto una pagina storica del PGA Tour affermandosi come primo dilettante dal 1991 a imporsi sul circuito. Passato immediatamente al professionismo, ha poi vinto anche il Barracuda Championship. Non sono mancati i colpi di scena nel round d'apertura dove il finlandese Sami Valimaki, anche lui 28/o come pure Justin Thomas, sul percorso del Nicklaus Tournament ha realizzato la sua prima 'hole in one' sul PGA Tour. L'ace è arrivato alla buca 12 (par 3), con un ferro 8 dalla distanza di 165 yard (150 metri). Il The American Express, che si è giocato per la prima volta nel 1960 (quando Arnold Palmer firmò la sua prima, di cinque imprese, record), mette in palio 8.800.000 dollari (la prima moneta è pari a 1.584.000).