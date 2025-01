Golf: Pga Tour, Hoge va in testa alle Hawaii

Alle Hawaii, dopo il primo round del The Sentry, torneo del PGA Tour, Tom Hoge con uno score di 64 (-9) colpi guida la classifica. A tallonare l'americano il suo connazionale Will Zalatoris e il giapponese Hideki Matsuyama, entrambi 2/i con 65 (-5). A Kapalua, nella contea di Maui, il 2025 del massimo circuito statunitense si è aperto all'insegna dello spettacolo. Al The Plantation Course (par 73), hanno cominciato la gara con il piede giusto anche Cameron Young e Collin Morikawa, 4/i con 66 (-7) insieme al canadese Corey Conners. Mentre Chris Kirk, che difende il titolo conquistato nel 2024, è solo 48/o con 74 (+1). Ventinovesimo, lo scorso anno, nella FedEx Cup, Hoge, 35enne di Statesville (North Carolina), ha realizzato dieci birdie, con un bogey. In carriera, Hoge vanta 4 titoli, di cui uno sul PGA Tour (AT&T Pebble Beach Pro-Am nel 2022). L'evento mette in palio 20 milioni di dollari, di cui 3.600.000 andranno al vincitore.