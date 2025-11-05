Golf, PGA Tour: F. Molinari in Messico nel WWT Championship

Quattordicesima gara stagionale (il bilancio è di 6 tagli superati e 7 mancati) sul PGA Tour per Francesco Molinari. Dal 6 al 9 novembre il torinese parteciperà al World Wide Technology Championship in scena a Los Cabos, in Messico, all'El Cardonal at Diamante, primo campo progettato da Tiger Woods a ospitare un evento del massimo circuito americano maschile. Il torneo, arrivato alla 19/a edizione, vedrà in gara anche 7 tra i migliori 60 al mondo. I più attesi sono: gli americani John Michael Spaun (6°) e Ben Griffin (12°), entrambi nel Team Usa alla Ryder Cup 2025. Con loro chance per Max Greyserman (31°), Wyndham Clark (33°), Nick Taylor (41°), Michael Brennan (42°) e Johnny Keefer (53°). Tra i past winner ecco invece Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018), Erik van Rooyen (2023), Austin Eckroat (2024). Quinto e penultimo appuntamento della FedEx Cup Fall, metterà in palio 6.000.000 di dollari, di cui 1.080.000 andranno al vincitore, garantirà punti importanti per mantenere la categoria per il 2026. Dopo l'RSM Classic (20-23 novembre) i migliori 100 giocatori del circuito avranno la certezza di giocare sul massimo circuito statunitense anche il prossimo anno, mentre quelli dalla 101/a alla 125/a posizione conquisteranno una "carta" non piena.