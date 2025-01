Golf, Pga Tour 2025: Manassero e Molinari al debutto

C'è attesa in California per il debutto, sul PGA Tour 2025, di Matteo Manassero e Francesco Molinari. I due azzurri, dal 16 al 19 gennaio prossimi, saranno tra i protagonisti, a La Quinta, del The American Express. Il torneo, che si gioca con formula Pro-Am, con taglio dopo 54 buche, si disputerà su tre differenti percorsi: il La Quinta Country Club, il Nicklaus Tournament Course e il Pete Day Stadium Course, con quest'ultimo che sarà l'unico teatro di gara del quarto round. Major esclusi, Manassero non partecipa a un torneo regolare del massimo circuito statunitense dal 2013-2014 (Valspar Championship e Honda Classic). Miglior italiano nel world ranking (attualmente è 91/o), ha conquistato la carta per il PGA Tour dopo una stagione da protagonista sul DP World 2024 e ora si misurerà al fianco dei big mondiali. Con Molinari, il veneto è reduce dalla sconfitta nella Team Cup, sfida modello Ryder, vinta dalla selezione della Gran Bretagna & Irlanda ad Abu Dhabi contro la compagine dell'Europa continentale guidata dal torinese. Sul green, in California, ci saranno nove tra i migliori trenta giocatori al mondo. Da Wyndham Clark (settimo) a Patrick Cantlay (undicesimo), da Billy Horschel (quindicesimo) a Sungjae Im (diciottesimo), da Sam Burns (ventesimo) a Justin Thomas (ventunesimo). Queste alcune delle stelle più attese della competizione, costretta però a rinunciare a due campioni come Scottie Scheffler (infortunio alla mano) e Xander Schauffele, rispettivamente numero 1 e 2 al mondo. A difendere il titolo conquistato nel 2024 sarà Nick Dunlap. Lo scorso anno, l'americano ha scritto una pagina storica del PGA Tour affermandosi come primo dilettante dal 1991 a imporsi sul circuito. Passato immediatamente al professionismo, ha poi vinto anche il Barracuda Championship. Il The American Express 2025 mette in palio 8.800.000 dollari (la prima moneta è pari a 1.584.000) e in passato è stato vinto da grandi del golf come, tra gli altri, Arnold Palmer (che questa gara l'ha fatta sua per cinque volte, record, firmando la prima impresa nel 1960), Jack Nicklaus, Billy Casper, Phil Mickelson e Jon Rahm.