Golf, Open d'Italia: premio Franco Chimenti per i nuovi talenti

Il premio di 25mila euro voluto per riconoscere e sostenere la crescita e l'affermazione di nuovi talenti, obiettivi molto cari all'indimenticato Presidente. A partire dall'82° Open d'Italia, in programma dal 26 al 29 giugno, in Toscana, sul percorso dell'Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto), il montepremi del torneo si arricchisce di un nuovo inedito premio. La famiglia Chimenti, attraverso la neocostituita "Fondazione Franco Chimenti", mette infatti in palio il Memorial Franco Chimenti, un premio golfistico internazionale rappresentato da un trofeo (una vera e propria opera d'arte realizzata dall'artista Pietro Ruffo) e da un premio in denaro dell'importo di 25mila euro che verrà assegnato al miglior giovane classificato. Il Memorial, in accordo con la Federazione Italiana Golf e in osservanza delle regole imposte dal DP World Tour, avrà cadenza annuale e verrà assegnato a ogni edizione dell'Open d'Italia per ricordare e perseguire uno degli obiettivi più cari all'indimenticato presidente: riconoscere e sostenere la crescita e l'affermazione di nuovi talenti. Il premio andrà a quel giocatore, italiano o straniero, che avrà concluso il torneo con il minor numero di colpi, a condizione che sia nato dopo il 1° gennaio 2000, abbia passato il taglio e abbia concluso le 72 buche regolamentari o comunque il numero di buche che eventualmente fossero state ridotte dal direttore del torneo per sopraggiunti motivi di necessità.