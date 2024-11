GOLF, NAZIONALE OPEN: QUATTRO I LEADER

Sorprese e conferme, al Golf Nazionale (par 72) di Sutri (Viterbo), nel primo round del Campionato Nazionale Open "Trofeo Franco Chimenti". L'ultimo appuntamento dell'Italian Pro Tour 2024, in memoria dello storico presidente della Federgolf, si è aperto all'insegna dell'equilibrio. Dopo il primo giro, infatti, sono quattro i leader: Enrico Di Nitto (campione in carica, ha vinto il torneo sia nel 2023 che nel 2017), Flavio Michetti, Filippo Bergamaschi (campione nel 2016) e il giovane amateur Filippo Ponzano. Con uno score di 69 (-3), precedono di un colpo Michele Ortolani e il dilettante Bruno Frontero, entrambi 5/i con 70 (-2). Nel torneo più longevo del green italiano, nato nel 1935 e arrivato quest'anno alla 84esima edizione, Gregorio De Leo, tra i favoriti della vigilia, nel 2025 giocherà sul DP World Tour, è 13/o con 72 (par). Stesso score per Jacopo Vecchi Fossa, che questa competizione l'ha fatta sua prima nel 2018 e poi nel 2021. Nella Top 10, tutti 7/i con 71 (-1), Lorenzo Gagli (a segno nel 2010), Marco Florioli, Luca Cianchetti, Riccardo Bregoli, Gian Maria Rean Trinchero e Luca Cavalli. In gara, nella Coverciano del green, 78 giocatori. In palio, un montepremi di 50.000 euro di cui 7.250 andranno al vincitore. Si gioca sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), con taglio dopo 36.