Golf: Melgrati e Fiorellini, due azzurre al Masters donne

E' pronto a colorarsi d'azzurro l'Augusta National Women's Amateur. In Georgia (Usa), dal 2 al 5 aprile, 65 tra le migliori dilettanti al mondo, in rappresentanza di 18 paesi diversi, si affronteranno nella sesta edizione del torneo. Tra queste ci saranno anche Francesca Fiorellini e Carolina Melgrati, talenti in erba del golf italiano. L'evento si disputerà sulla distanza di 54 buche, con il taglio, dopo 36, che lascerà in gara le migliori 30 classificate (e le pari merito al 30/o posto). I primi due round, in programma rispettivamente il 2 e il 3 aprile, si disputeranno al Champions Retreat Golf Club. Poi, il 4 aprile, tutte le protagoniste avranno la possibilità di effettuare una prova campo all'Augusta National, teatro dei sogni del golf, che ospiterà l'ultimo giro (sabato 5). Tra le più attese ci saranno tre delle ultime quattro campionesse del torneo: Tsubasa Kajitani (2021), Anna Davis (2022) e Lottie Woad, con quest'ultima che difenderà il titolo conquistato nel 2024. Per quel che riguarda la Melgrati, per la terza volta in carriera (ha partecipato all'evento sia nel 2022 che nel 2023) giocherà l'ambito torneo. Dopo l'esordio dello scorso anno (30/o posto), la Fiorellini è pronta invece a calare il bis di presenze all'Augusta National Women's Amateur che, come da tradizione degli ultimi anni, anticipa il The Masters (10-13 aprile). Il miglior risultato di un'azzurra nel Masters in rosaè il 4/o posto firmato, nel 2022, da Benedetta Moresco che quest'anno gioca, con carta piena, sul LPGA Tour.