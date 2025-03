Golf: McIlroy-Spaun Jr, The Players si decide al play-off

In Florida si deciderà al play-off la 51esima edizione del The Players Championship. A Ponte Vedra Beach, a contendersi il titolo nel torneo più ricco (il montepremi è di 25.000.000 di dollari) del PGA Tour 2025 saranno Rory McIlroy, numero 2 mondiale e vincitore della competizione nel 2019, e John Michael Spaun Jr. Il nordirlandese e l'americano al TPC Sawgrass (Stadium Course, par 72) hanno chiuso alla pari, entrambi con uno score di 276 (-12) colpi, le 72 buche regolamentari. Ma il ritardo per maltempo accumulato nei giorni precedenti e l'arrivo dell'oscurità hanno portato gli organizzatori a rinviare a oggi lo spareggio, che si disputerà almeno su tre buche (la 16, 17 e 18), così come previsto dal regolamento della gara. Nell'ultimo round McIlroy ha rimontato quattro posizioni e, a sei buche dalla fine sembrava a un passo dall'impresa. Un bogey alla 14 e due birdie di Spaun Jr hanno rimesso tutto in gioco. In Florida, hanno condiviso la 3/a posizione con 278 (-10) gli statunitensi Tom Hoge, Akshay Bhatia e Lucas Glover. Mentre Scottie Scheffler, leader del world ranking e campione del The Players nel 2024 come nel 2022, stavolta non è andato invece oltre la 20/a piazza con 284 (-4).