GOLF: MANASSERO, MIGLIOZZI E LAPORTA IN GARA AD ABU DHABI

I migliori 70 giocatori (a scalare) del DP World Tour 2024 si affrontano, negli Emirati Arabi Uniti, nell'Abu Dhabi HSBC Championship. Primo evento dei play-off, si disputerà dal 7 al 10 novembre prossimi sul percorso dello Yas Links di Abu Dhabi. In palio non solo un montepremi complessivo di 9.000.000 di dollari (prima moneta di 1.530.000), ma anche il pass per giocare il DP World Tour Championship (14-17 novembre a Dubai), ultimo atto stagionale che incoronerà il miglior giocatore del circuito. In Medio Oriente, l'Italia schiererà in campo Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Francesco Laporta. Manassero, attualmente al 6/o posto della "Race to Dubai", è ormai vicino dal conquistare una "carta" per il PGA Tour 2025 che verrà riservata ai migliori dieci giocatori (non altrimenti esenti) del DP World Tour. Ad oggi, tra gli eletti, ci sarebbe anche un altro veneto, Migliozzi, 14/o. Mentre Laporta, dopo un bel finale di stagione (due sesti posti e un ventesimo nelle ultime tre gare) che lo ha visto risalire fino alla 60/a piazza, dovrà recuperare altre dieci posizioni per conquistarsi un posto per il DP World Tour Championship. L'Abu Dhabi HSBC Championship, appuntamento delle Rolex Series, vedrà in gara anche alcuni big mondiali come il nordirlandese Rory McIlroy, numero 1 dell'ordine di merito e terzo nel world ranking, e l'inglese Tommy Fleetwood, che questo torneo, arrivato alla 19esima edizione, lo ha fatto suo sia nel 2017 che nel 2018. Non ci sarà invece il francese Victor Perez, campione nel 2023, ma quest'anno solo 142/o nella Race to Dubai visti anche i pochi eventi (otto) giocati sul circuito (ha partecipato invece a 22 gare sul PGA Tour superando il taglio 15 volte con tre piazzamenti nella Top 10). Da tenere d'occhio, ad Abu Dhabi, anche il sudafricano Thriston Lawrence, i danesi Rasmus Hojgaard e Niklas Norgaard, lo svedese Jesper Svensson, lo scozzese Robert MacIntyre e il giapponese Rikuya Hoshino, tutti tra i migliori 10, insieme a McIlroy, Fleetwood (quinto) e Manassero, nella "Race to Dubai". I riflettori saranno puntati inoltre sull'irlandese Shane Lowry, sull'inglese Justin Rose, sugli australiani Adam Scott e Min Woo Lee. E ancora: su alcuni interpreti della LIV Golf, la Superlega araba, come il britannico Tyrrell Hatton, il cileno Joaquin Niemann e il polacco Adrian Meronk.