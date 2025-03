Golf, Manassero e Molinari sfidano Scheffler e McIlroy

Scottie Scheffler e Rory McIlroy, rispettivamente numero 1 e 2 al mondo del golf maschile, si sfidano a Houston nel Texas Children's Open. Dal 27 al 30 marzo, prenderanno parte al torneo del PGA Tour anche due azzurri: Francesco Molinari e Matteo Manassero. Nel field, 20 tra i migliori 50 del world ranking, a partire appunto dai due big più attesi, Scheffler e McIlroy. Entrambi, hanno deciso di partecipare all'evento per preparare il The Masters, primo Major maschile del 2025 in programma ad Augusta (Usa) dal 10 al 13 aprile prossimi. Sia l'americano che il nordirlandese non hanno mai vinto questa gara. Il primo è arrivato secondo nel 2021 e nel 2024 e nono nel 2022. Il secondo sta vivendo un momento di forma straordinaria e, quest'anno, ha già conquistato due titoli (l'unico finora a riuscirci), l'AT&T Pebble Beach Pro-Am e il The Players Championship. Ora, ha come grande obiettivo quello di vincere il Masters per completare il Grande Slam e interrompere un digiuno con i Major che dura dal 2014. Il Texas Children's Houston Open riveste un ruolo importante, appunto, in vista del The Masters. Infatti, al termine della competizione, i migliori 50 del world ranking, se non già qualificati, staccheranno il pass per partecipare all'ambito torneo. Ma c'è di più: perché con un successo, in questa gara ma anche nel Valero Texas Open (3-6 aprile a San Antonio), si può ancora conquistare un posto per Augusta. A difendere il titolo a Houston sarà il tedesco Stephan Jaeger. Tra i past winner pure Tony Finau (2022) e Lanto Griffin (2019). In palio 9.500.000 dollari (la prima moneta è di 1.710.000).